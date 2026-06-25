«البدلاء».. قوة ضاربة تحطم أرقاماً قياسية في مونديال 2026

تحول اللاعبون القادمون من دكة البدلاء في مونديال 2026 إلى أحد أبرز أسلحة حسم المباريات، بعدما سجلوا 32 هدفًا حتى الآن، في رقم يقترب من تحطيم الرقم القياسي المسجل في نسخة 2014، مع استمرار البطولة في مراحلها الأولى.

وتشير الإحصاءات إلى أن الأهداف المسجلة عبر البدلاء تمثل 21.4% من إجمالي أهداف البطولة حتى الآن، متجاوزة النسبة الأعلى سابقًا المسجلة في مونديال 2014 والبالغة 18.7%، وفقًا لتحليل نشرته شبكة «إي إس بي إن» الأميركية.

كما أوضحت البيانات أن معدل تسجيل البدلاء بلغ 0.59 هدفًا في المباراة الواحدة، متفوقًا على معدل مونديال البرازيل 2014 الذي بلغ 0.50 هدف في المباراة، وكذلك على مونديال قطر 2022 الذي سجل فيه البدلاء معدل 0.47 هدف في المباراة.

وسلط التقرير الضوء على عدد من اللاعبين البدلاء الذين صنعوا الفارق في النسخة الحالية، من بينهم لاعب المنتخب المغربي، الذي سجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الفوز على هايتي بنتيجة (4-2) ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

كما برز الألماني دينيز أونداف كأحد أكثر البدلاء تأثيرًا في البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف وقدم خمس مساهمات تهديفية خلال مشاركته من على مقاعد البدلاء.

وفي السياق نفسه، خطف اللاعب السويسري جوهات مانزامبي الأضواء بعدما سجل هدفين خلال دقائق قليلة من مشاركته البديلة أمام البوسنة والهرسك، في مباراة انتهت بفوز سويسرا (4-1).

ويؤكد التقرير أن الدقائق الأخيرة من المباريات باتت الأكثر حسمًا، إذ سجل 29.2% من أهداف البطولة بين الدقيقة 76 ونهاية الوقت بدل الضائع، في ظل استغلال واضح لحالة الإرهاق الدفاعي ودخول اللاعبين البدلاء بكامل الجاهزية البدنية.