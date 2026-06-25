اهتمام إسباني وفرنسي وهولندي بحارس مصر.. والأهلي يتحرك بعرض استثنائي

دخل حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، مصطفى شوبير، دائرة اهتمام أربعة أندية أوروبية، بينها ناديان من الدوري الإسباني، بعدما لفت الأنظار بسلسلة من العروض القوية مع المنتخب المصري خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى مشاركته الحالية في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكد مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن ناديي سيلتا فيغو وخيتافي كانا من أوائل الأندية التي أبدت اهتماماً بمتابعة الحارس المصري، منذ المباراة الودية التي جمعت مصر وإسبانيا قبل أشهر، وانتهت بالتعادل السلبي، إذ قدم شوبير واحدة من أبرز مبارياته الدولية، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام الماتادور الإسباني.

وأضاف المصدر أن كشافي الناديين الإسبانيين واصلوا متابعة الحارس خلال المباراتين الوديتين أمام روسيا والبرازيل، قبل أن تتضاعف قناعتهم بإمكاناته خلال نهائيات كأس العالم، بعدما قدم مستويات مميزة في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا، وأسهم بصورة مباشرة في النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب المصري.

وأوضح المصدر أن الاهتمام الأوروبي لم يقتصر على إسبانيا، إذ أبدى نادٍ فرنسي وآخر هولندي اهتماماً بضم الحارس المصري، في ظل تصاعد أسهمه على الساحة الدولية، غير أن أياً من هذه الأندية لم يتقدم حتى الآن بخطوات رسمية أو يفتح قنوات اتصال مباشرة مع اللاعب أو شقيقه ووكيل أعماله، محمد أحمد شوبير.

وفي المقابل، قلل مسؤول بارز في النادي الأهلي من حجم التكهنات المرتبطة بمستقبل الحارس، مؤكداً أن إدارة النادي لم تتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي من الخارج للتعاقد مع شوبير.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ«الإمارات اليوم»، إن ما يتم تداوله بشأن اهتمام أندية أوروبية بالحارس لم يصل بعد إلى مرحلة المفاوضات أو العروض الجادة.

وأوضح المصدر: «الأهلي لا يمانع مناقشة أي عرض خارجي مستقبلي، شريطة أن يتناسب مع القيمة الفنية للحارس ويلبي الطموحات المالية للنادي، خاصة أن اللاعب يعد أحد أبرز الأصول الكروية التي يملكها الفريق حالياً».

وحددت مبلغاً لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار للموافقة على بيع الحارس، في حال وصول عرض رسمي مناسب، خصوصاً أن عقده الحالي يمتد حتى صيف عام 2027، ما يعني تبقي موسم واحد فقط بعد نهاية الموسم المقبل.

وفي الوقت ذاته، تتحرك إدارة الأهلي على مسار موازٍ يتمثل في محاولة إقناع الحارس بتجديد عقده وتحسين شروطه المالية بصورة كبيرة، بعدما فتحت باب المفاوضات معه خلال الأسابيع الماضية.

وعقد المشرف على قطاع الكرة وعضو مجلس إدارة الأهلي، سيد عبدالحفيظ، جلسة مع شوبير قبل المباراة الأخيرة للفريق في الدوري المصري المنقضي، جرى خلالها استعراض مقترحات النادي بشأن تمديد التعاقد.

وتضمن العرض الأول رفع راتب الحارس من أربعة ملايين جنيه سنوياً إلى 16 مليون جنيه، إضافة إلى عقود إعلانية وحوافز مالية تصل إلى 14 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما سيتقاضاه اللاعب إلى نحو 30 مليون جنيه سنوياً.

غير أن الخلاف بين الطرفين تمحور حول آلية تطبيق الزيادات المالية، إذ اقترحت الإدارة تفعيل الراتب الجديد فوراً، مع تأجيل الحوافز والمزايا الإعلانية إلى الموسم التالي، بينما تمسك الحارس بتطبيق كامل بنود الاتفاق اعتباراً من الموسم الجديد، ما أدى إلى تأجيل حسم الملف.

ويعتزم الأهلي التقدم بعرض جديد أكثر سخاءً عقب انتهاء مشاركة اللاعب في كأس العالم، مستفيداً من حالة الإشادة الواسعة التي يحظى بها الحارس داخل مصر وخارجها.

ويتضمن المقترح الجديد رفع الراتب السنوي إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 15 مليون جنيه أخرى في صورة عقود إعلانية ومكافآت وحوافز متنوعة، في محاولة لإقناع الحارس بالبقاء وقطع الطريق أمام أي إغراءات أوروبية محتملة.