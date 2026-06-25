المغرب يعيد تشكيل تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية في كأس العالم

حقق منتخب المغرب إنجازاً جديداً في كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب هايتي بنتيجة 4-2، في مباراة شهدت سيطرة هجومية واضحة وتألقاً لافتاً لعدد من لاعبيه، ليضمن التأهل إلى دور الـ 32 ويواصل كتابة واحدة من أبرز مسيراته في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ويعيد تشكيل تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية في الحدث العالمي.

وشهدت المواجهة لحظة تاريخية لمنتخب المغرب بعدما أصبح ثاني منتخب إفريقي في تاريخ كأس العالم يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة، بعد منتخب الجزائر أمام كوريا الجنوبية في يونيو 2014، في تأكيد على التطور الهجومي الكبير الذي بات يميز المنتخب المغربي في المحافل العالمية.

ووفقاً لموقع «أوبتا» المختص بأرقام واحصاءات مباريات كرة القدم، فقد تألق على المستوى الفردي، إسماعيل صيباري الذي بصم على إنجاز لافت بعدما أصبح أول لاعب إفريقي يسجل في أول ثلاث مباريات له في كأس العالم، كما عادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين العرب تسجيلاً في تاريخ المونديال برصيد ثلاثة أهداف، متساوياً مع محمد صلاح وسالم الدوسري ويوسف النصيري.

في المقابل تألق لاعب العين، سفيان رحيمي وسجل أول أهدافه في كأس العالم، حيث جاءت مشاركته أمام هايتي مليئة بالنجاحات الشخصية بعدما سجل من أول تسديدة على المرمى في تاريخه في البطولة، وقدم أول تمريرة مفتاحية تحولت إلى صناعة هدف، في حين دوّن جاسم ياسين اسمه في السجل التاريخي بتسجيل أول أهدافه الدولية وأول أهدافه في كأس العالم.

وواصل المنتخب المغربي تعزيز أرقامه التاريخية على مستوى النتائج، إذ يمتلك حالياً أطول سلسلة عدم هزيمة في تاريخ كرة القدم على المستوى المنتخبات برصيد أربعين مباراة، كما أصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم مرتين على التوالي في نسختي 2022 و2026، إلى جانب كونه أكثر المنتخبات العربية تأهلاً إلى الأدوار الإقصائية بثلاث مرات في تاريخه.

وعلى صعيد الانتصارات، عزز المغرب موقعه كأكثر منتخب عربي تحقيقاً للفوز في تاريخ كأس العالم برصيد سبعة انتصارات، متقدماً على السعودية والجزائر بأربعة انتصارات لكل منهما، ثم تونس بثلاثة انتصارات، ومصر بانتصار وحيد. كما جاء فوزه على هايتي ليكون السابع في تاريخه بالمونديال، ما جعله يحطم الرقم القياسي الإفريقي في عدد الانتصارات عبر التاريخ.

وتوزعت انتصارات المغرب في كأس العالم عبر تاريخه بين البرتغال في 1986 بنتيجة 3-1، وإسكتلندا في 1998 بنتيجة 3-0، وبلجيكا في 2022 بنتيجة 2-0، وكندا 2-1، والبرتغال 1-0، وإسكتلندا في 2026 بنتيجة 1-0، ثم هايتي 4-2 في النسخة الحالية، ليؤكد حضوره المستمر كأحد أبرز المنتخبات الإفريقية في تاريخ البطولة.

كما تشير الإحصاءات إلى أن المغرب يحتل المركز الأول إفريقياً وعربياً في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ كأس العالم برصيد ستة وعشرين هدفاً، متقدماً على نيجيريا التي سجلت ثلاثة وعشرين هدفاً، ثم الكاميرون باثنين وعشرين هدفاً. في المقابل تجاوز «أسود الأطلس» دور المجموعات للمرة الثالثة مكرراً إنجازا كل من نيجيريا في نسخ 1994 و1998 و2014 وغانا في نسخ 2006 و2010 و2014.