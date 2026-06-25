هاري كين عاش كابوس في بوسطن ومزاعم غريبة ربطتها بالساحر الغاني

عاش قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين ليلة أشبه بـ "الكابوس" في بوسطن، خلال مواجهة غانا في كأس العالم، ليس فقط بسبب التعادل السلبي المحبط، بل للظهور الباهت للقائد، الذي أضاع فرصة كانت كفيلة بحسم اللقاء، وسط مزاعم غريبة ربطت بين هذا الأداء وتدخلات "روحانية" من ساحر غاني شهير.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن القصة بدأت قبل صافرة البداية، حين أطلق "نانا كواكو بونصام"، الذي يلقب نفسه بـ "ساحر غانا"، تصريحات مثيرة للجدل أكد فيها أنه "يعمل على" لعن هاري كين لمنعه من التسجيل.

ورغم الاستعدادات الذهنية والبدنية للمنتخب الإنجليزي بعد فوزه في الجولة الأولى على كرواتيا، بدت "التعويذة" وكأنها وجدت طريقها للملعب، حيث استعصت الشباك الغانية على هجوم الإنجليز طوال 90 دقيقة.

وفي ذروة التوتر في الدقائق الأخيرة، أتيحت لكين فرصة ذهبية لفك شفرة الدفاع الغاني، بعد أن ارتدت كرة نيكو أورايلي من القائم لتستقر أمام قدم كين، الذي سددها بغرابة شديدة خارج المرمى، في لقطة أثارت دهشة المتابعين، ودفعت رواد منصات التواصل الاجتماعي للمزاح حول نجاح "تعويذة الساحر" في تشتيت تركيز النجم الإنجليزي.

ولم تقف القصة عند حدود المزاعم، إذ دخل المنجم الشهير يوري غيلر على خط المواجهة، متعهداً بإنشاء "درع طاقة" لحماية كين من أي تأثيرات سلبية، قائلاً: "سأرسل ذبذبات إيجابية لإحباط أي ممارسات روحانية". إلا أن التوقعات الميتافيزيقية لغيلر تبخرت على أرض الملعب، حيث غاب كين عن التأثير الفعلي، لتنتهي المباراة بتعادل بطعم الخسارة لإنجلترا قبل موقعة بنما الحاسمة.

وفي تطور لافت، وبعد أن حقق هدفه بإيقاف نجم توتنهام السابق، عاد بونصام ليعلن عبر مقطع فيديو أنه قرر "تحرير" كين من لعنته، قائلاً: "أنا أقوى روحاني في العالم، سأفك السحر عن هاري كين ليتمكن من التسجيل في مباراته المقبلة، فنحن أصدقاء".

يذكر أن بونصام ليس غريباً على هذه الأجواء، فقد سبق أن تباهى بتسببه في إصابة ركبة كريستيانو رونالدو في مونديال 2014، كما أن "الطقوس الغريبة" أصبحت حديث الشارع الرياضي في المونديال الحالي، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو لمشجع غاني يمارس طقوساً تشبه "الماكومبا" خلال مباراة بنما، والتي تلتها مباشرة هدف الفوز الغاني في الدقيقة 95، مما عزز من مخاوف الجماهير وتساؤلاتهم حول "الخوارق" التي تقتحم ملاعب كرة القدم.