جنوب إفريقيا تعبر إلى دور الـ 32 على حساب كوريا الجنوبية

حقق منتخب جنوب إفريقيا إنجازاً لافتاً في كأس العالم 2026 بعدما انتزع فوزاً ثميناً على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 ويقتنص المركز الثاني في المجموعة على حساب منافسه المباشر.

وشهدت المباراة صراعاً قوياً بين المنتخبين اللذين دخلا اللقاء بشعار الفوز فقط، حيث تبادلا المحاولات خلال الشوط الأول دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك، رغم الفرص التي سنحت للطرفين، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب جنوب إفريقيا في توجيه الضربة الحاسمة عند الدقيقة 63، عندما انطلق الفريق في هجمة مرتدة سريعة أنهاها تابيلو ماسيكو بتسديدة متقنة داخل الشباك بعد تمريرة من تسيبانغ موريمي، ليشعل مدرجات جماهير بلاده ويمنح فريقه أفضلية ثمينة في المواجهة المصيرية.

وحافظ منتخب جنوب إفريقيا على تقدمه حتى صافرة النهاية بفضل التنظيم الدفاعي وتألق الحارس رونفين ويليامز، ليحصد ثلاث نقاط غالية منحته التأهل إلى دور الـ32 ورفعت رصيده إلى المركز الثاني في المجموعة، بينما تلقى منتخب كوريا الجنوبية ضربة موجعة بخسارة بطاقة العبور بعدما دخل الجولة الأخيرة متقدماً على منافسه قبل أن يخطف الجنوب إفريقيون التأهل في اللحظات الحاسمة من سباق المجموعة.