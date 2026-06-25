فازت على التشيك 3-0.. المكسيك تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

واصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزاً مستحقاً على منتخب التشيك بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليحصد العلامة الكاملة ويؤكد عبوره إلى الأدوار الإقصائية بأفضل صورة ممكنة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم المحاولات المتبادلة من الجانبين، حيث سنحت عدة فرص للتسجيل لكن الدفاعات وحارسا المرمى نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك، لينتظر المنتخب المكسيكي حتى الشوط الثاني لفك شفرة التشيك.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 55 عبر ماتيو تشافيز بعد تمريرة من لويس رومو، قبل أن يوجه المنتخب المكسيكي ضربة ثانية بعد ست دقائق فقط عندما استغل خوليان كينيونيس هجمة مرتدة سريعة ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد صناعة من خورخي سانشيز، قبل أن يحرز ألفارو الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار أنهى المنتخب المكسيكي دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعدما حقق ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المنتخبات في البطولة حتى الآن. كما عزز الفوز من طموحات الجماهير المكسيكية في مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة، بعدما أظهر الفريق توازناً لافتاً بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية خلال مبارياته في الدور الأول.