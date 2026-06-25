البرازيل تواصل عروضها القوية وتهزم اسكتلندا بثلاثية

حقق منتخب البرازيل فوزا عريضا على نظيره الاسكتلندي بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ليحسم تأهله إلى دور الـ32 من البطولة في صدارة ترتيب مجموعته.

وواصل المنتخب البرازيلي، البطل التاريخي للمونديال برصيد 5 ألقاب، عروضه القوية ليهزم اسكتلندا بنتيجة 3 / صفر وهي نفس النتيجة التي فاز بها على هايتي في الجولة الماضية.

سجل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني هدفين، الأول في الدقيقة السابعة، والثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة 60.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن منتخب المغرب، علما بأن المنتخبين تعادلا بنتيجة 1 / 1 في المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى.