المغرب أول المنتخبات العربية المتأهلة لدور الـ32 بكأس العالم

تأهل منتخب المغرب لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما حول تأخره 1 / 2 أمام هايتي إلى انتصار مثير ومستحق 4 / 2، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبادر منتخب هايتي بتسجيل هدف مباغت جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل ياسين بونو، حارس مرمى المغرب، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة.

وأدرك أشرف حكيمي التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 39، لكن ويلسون إيسيدور أعاد التقدم لهايتي، بتسجيله الهدف الثاني للمنتخب الكاريبي في الدقيقة 43.

وسرعان ما أحرز اسماعيل صيباري هدف التعادل للمغرب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل 2 / 2.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته التامة على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل أسود الأطلس الهدفين الثالث والرابع عن طريق البديلين سفيان رحيمي وياسين جسيم في الدقيقتين 78 و89 على الترتيب.

وأصبحت هذه هي المباراة الأولى في تاريخ منتخب المغرب التي يتمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف في كأس العالم، محطما بذلك رقمه السابق في مونديال 1998 بفرنسا، الذي شهد إحرازه 3 أهداف خلال فوزه بثلاثية نظيفة على اسكتلندا آنذاك.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب المغرب إلى 7 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب البرازيل المتصدر، المتساوي معه في ذات الرصيد، ليصبح أول المنتخبات العربية المتأهلة لمرحلة خروج المغلوب في المونديال الحالي.