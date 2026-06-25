فاجأت كندا بنتيجة 2-1.. "الساعة السويسرية" تعلن الصدارة

حسمت سويسرا صدارة المجموعة الثانية بكأس العالم 2026 بفوزها 2-1 على كندا التي ستتأهل إلى دور 32 أيضا في المركز الثاني.

وانتزع المنتخب السويسري صدارة المجموعة برصيد ‌سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام كندا التي تأهلت من المركز الثاني، وعن البوسنة والهرسك التي فازت على قطر 3-1.

وافتتحت ​سويسرا التسجيل في بداية الشوط الثاني عن طريق روبن فارجاس قبل أن يضاعف جوهان مانزامبي تقدم فريقه في الدقيقة 57. وحمل هدف كندا الوحيد توقيع بروميس ديفيد ​في الدقيقة 76.