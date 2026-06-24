رابع المجموعة بنقطة واحدة.. قطر تودع كأس العالم بالخسارة أمام البوسنة

ودع المنتخب القطري نهائيات كأس العالم 2026 بعد تعرضه للخسارة أمام نظيره البوسنة والهرسك 1-3، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل للمنتخب البوسني كريم ألايبوفيتش (29)، ولاعب قطر سلطان البريك بالخطأ في مرماه (34)، وإرمين ماهميتش (80)، فيما أحرز الهدف القطري الوحيد حسن الهيدوس (42).

وكان المنتخب القطري قد تعادل في المباراة الأولى أمام سويسرا 1-1، قبل أن يتعرض لخسارة قاسية أمام كندا 0-6.

وخرج "العنابي" من المنافسة رسمياً باحتلاله المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، فيما تصدرت سويسرا المجموعة برصيد 7 نقاط، يليها كندا والبوسنة والهرسك بـ4 نقاط لكل منهما.