استياء عارم في نادٍ «كبير» بسبب عدم انضباط نجمه الدولي

علمت «الإمارات اليوم» من مصادرها، أن إدارة أحد الأندية الكبرى في دوري المحترفين الإماراتي، تعيش حالة من الاستياء الشديد تجاه التصرفات غير المنضبطة لنجم الفريق المواطن والدولي المعروف. وتأتي حالة الغضب هذه بعد تكرار اللاعب تجاوزات خارج أسوار النادي وسلوكه غير الاحترافي، رغم تلقيه تحذيرات متتالية من الإدارة.

وتمثل آخر تجاوزات اللاعب في مشاركته المستمرة في بطولات وفرق شعبية، ما عرضه للعنف البدني ومخاطر الإصابة، حيث تم أخيراً تداول مقطع فيديو يُظهر تعرضه لتدخلات عنيفة (ضرب وتكسير كروي) خلال مباراة شعبية شارك فيها رفقة زميل له في الفريق نفسه، في مشهد يعكس تجاهلاً تاماً للالتزامات واللوائح الاحترافية التي تفرض على اللاعبين حماية سلامتهم البدنية.

وكان النادي قد وجّه تنبيهات حازمة للاعب في وقت سابق، مؤكداً أن مثل هذه المشاركات تضر به كعنصر دولي، وتؤثر سلباً في مصالح النادي والمنتخب الوطني معاً، لاسيما أن اللاعب سبق وحرم فريقه والمنتخب من خدماته في بطولات حاسمة، جراء إصابات تعرض لها في ملاعب الهواة. وجاء الاستياء الإداري ليتناقض تماماً مع تصريحات اللاعب المتكررة لوسائل الإعلام، والتي يعبر فيها دائماً عن طموحه لخوض تجربة الاحتراف الخارجي واللعب في الأندية الأوروبية. من جهة أخرى، كان من المفترض أن يقضي هذا اللاعب الدولي فترة تأهيل طبي صارمة للتعافي من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب سابقاً، ومنعته المشاركة في بطولة مهمة خاضها فريقه على مستوى القارة، ثم شوهد وهو يشارك في «فريج» أحد الملاعب الشعبية (في منطقة سكنية)، ضارباً بتعليمات الجهاز الطبي عرض الحائط، وكان يشارك في التحامات بدنية قوية.