كانافارو: إذا منحت رونالدو سنتيمتراً واحداً فأنت ميت

أشاد المدرب الإيطالي لمنتخب أوزبكستان فابيو كانافارو، بالمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي «إذا منحته سنتيمتراً واحداً داخل منطقة الجزاء فأنت ميت»، بعدما سجل ثنائية في الفوز 5-0 في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن مونديال 2026 لكرة القدم.

وقال كانافارو في مؤتمر صحافي: «يعتقد كثيرون أن اللعب في آسيا، كما يفعل كريستيانو، هو مضيعة للوقت. على العكس، تأتي إلى كأس العالم وتُظهر أنه في سن 41 مازلت متعطشاً. ميسي يلعب في الدوري الأميركي ومازال يواصل كتابة التاريخ. لم تعد كرة القدم محصورة في أوروبا فقط».

وأضاف: «قلت لرونالدو: لماذا لا تواصل اللعب لعدة سنوات أخرى؟».