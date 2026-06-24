ميسي يحتفل بعيد ميلاده 39 متصدراً عرش الهداف التاريخي لكأس العالم

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ببلوغه 39 عاما، اليوم الأربعاء، بعد يومين فقط من تحطيمه الرقم القياسي للهداف التاريخي لكأس العالم.

يواصل ميسي تألقه في أكبر بطولة عالمية بعد أربع سنوات من قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في قطر، حيث يتصدر قائمة هدافي مونديال 2026 برصيد 5 أهداف في مباراتين، منها ثلاثية "هاتريك" في شباك الجزائر بمباراة الجولة الأولى.

سجل ميسي 18 هدفا في كأس العالم، متقدماً على الألماني ميروسلاف كلوزه والفرنسي كيليان مبابي اللذين يتساويان برصيد 16 هدفا.

وتوالت عبارات التهنئة لنجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، الذي يلعب حاليا بصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وأشاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بـ"قائد الفريق ورمزه"، واصفا ميسي بأنه اللاعب الذي غير تاريخ كرة القدم العالمية.

وكتب نادي برشلونة على حسابه في إنستغرام "نحتفل بعام آخر من العظمة".

وبمناسبة عيد ميلاده التاسع والثلاثين، دعا المذيع التلفزيوني الأرجنتيني رودولفو باريلي عبر شبكة إنستغرام، جماهير بلاده إلى غناء أغنية عيد ميلاد مشتركة لقائد التانجو في تمام الساعة العاشرة صباحا (الواحدة مساء بتوقيت غرينتش) والعاشرة مساء.