بعد كسره قدم لاعب كندا.. فيفا يوقف لاعب قطر عاصم مادبو 5 مباريات

أعلن الاتحاد الدولي ‌لكرة ​القدم "الفيفا"، اليوم الأربعاء، إيقاف عاصم مادبو لاعب خط وسط منتخب قطر خمس مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء ⁠بسبب تدخل عنيف أدى إلى كسر قدم لاعب خط وسط كندا إسماعيل كوني.

وخسرت ‌قطر بنتيجة 6-صفر أمام كندا في مباراتها الثانية ‌ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات ‌بكأس العالم، والتي غادرها ‌كوني بعد كسر ‌ساقه خلال تدخل خشن من مادبو ​في الشوط ‌الثاني.

وفرضت ​لجنة الانضباط التابعة ⁠للفيفا إيقافاً لمدة خمس مباريات بسبب ارتكاب مخالفة جسيمة، ​وهو ⁠قرار ⁠قابل للاستئناف أمام لجنة استئناف فيفا.

وخضع كوني لعملية جراحية، وقال ⁠الاتحاد القطري لكرة القدم إن مادبو ووزير الرياضة القطري زاراه في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وتخوض قطر مباراتها ‌الأخيرة في دور المجموعات أمام البوسنة والهرسك اليوم ​الأربعاء، بينما تلتقي كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة، مع سويسرا.