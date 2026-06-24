بعد كسره قدم لاعب كندا.. فيفا يوقف لاعب قطر عاصم مادبو 5 مباريات
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الأربعاء، إيقاف عاصم مادبو لاعب خط وسط منتخب قطر خمس مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف أدى إلى كسر قدم لاعب خط وسط كندا إسماعيل كوني.
وخسرت قطر بنتيجة 6-صفر أمام كندا في مباراتها الثانية ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات بكأس العالم، والتي غادرها كوني بعد كسر ساقه خلال تدخل خشن من مادبو في الشوط الثاني.
وفرضت لجنة الانضباط التابعة للفيفا إيقافاً لمدة خمس مباريات بسبب ارتكاب مخالفة جسيمة، وهو قرار قابل للاستئناف أمام لجنة استئناف فيفا.
وخضع كوني لعملية جراحية، وقال الاتحاد القطري لكرة القدم إن مادبو ووزير الرياضة القطري زاراه في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.
وتخوض قطر مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام البوسنة والهرسك اليوم الأربعاء، بينما تلتقي كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة، مع سويسرا.
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