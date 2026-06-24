كانافارو: إذا منحت رونالدو سنتيمتراً واحداً داخل الجزاء فأنت ميّت!

أشاد المدرب الإيطالي لمنتخب أوزبكستان فابيو كانافارو، بالمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي «إذا منحته سنتيمترا واحدا داخل منطقة الجزاء فأنت ميت»، بعدما سجل ثنائية في الفوز 5-0 في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن مونديال 2026 لكرة القدم.

وقال كانافارو المتوّج مع منتخب بلاده قائدا بمونديال 2006، في مؤتمر صحافي: «اللاعبون يلعبون من أجله. يبحثون عنه ويمنحونه الكرة، وهو يتمتع دائما بتحركات ممتازة. كمدافع، عليك أن تكون شديد الذكاء للبقاء قريبا منه، لأنك إذا منحته سنتيمترا واحدا داخل المنطقة فأنت ميت».

وأضاف كانافارو: «يعتقد كثيرون أن اللعب في آسيا، كما يفعل كريستيانو، هو مضيعة للوقت. على العكس، تأتي إلى كأس العالم وتُظهر أنه في سن 41 ما زلت متعطشا. ميسي يلعب في الدوري الأميركي وما زال يواصل كتابة التاريخ بعد كأس العالم. لم تعد كرة القدم محصورة في أوروبا فقط».

وأضاف «رونالدو محترف كبير. قلت له لماذا لا تواصل اللعب لعدة سنوات أخرى؟».