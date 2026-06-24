مصادفة تاريخية غريبة تجمع رونالدو وميسي بعد 20 عاماً و11 يوماً

كشفت إحصائية لشبكة "أوبتا" العالمية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عادل غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي في رقم مونديالي فريد، بعدما بلغ الفارق الزمني بين أول وآخر أهداف "الدون" في كأس العالم 20 عاماً و11 يوماً، وهو الرقم ذاته الذي حققه قائد المنتخب الأرجنتيني.

وجاءت هذه الإحصائية بعد تألق رونالدو في فوز البرتغال الكاسح على أوزبكستان 5-0، الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم 2026، إذ سجل هدفين أسهما في اقتراب منتخب بلاده من حسم التأهل إلى دور الـ32.

وبحسب "أوبتا"، فإن الفترة الزمنية بين أول هدف سجله رونالدو في كأس العالم وآخر أهدافه بلغت 20 عاماً و11 يوماً، وهو نفس الفارق الزمني الذي يفصل بين أول وآخر أهداف ميسي في تاريخ مشاركاته المونديالية.

وفي الوقت نفسه، انفرد رونالدو بإنجاز تاريخي جديد، بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، معززاً سلسلة أرقامه القياسية في البطولة.

وسجل رونالدو أول أهدافه المونديالية في 16 يونيو 2006 أمام إيران في كأس العالم بألمانيا، خلال المباراة التي انتهت بفوز البرتغال 2-0، بينما أحرز ميسي هدفه الأول في البطولة ذاتها يوم 16 يونيو 2006 أمام صربيا ومونتينغرو، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين 6-0.

وخلال مواجهة أوزبكستان، افتتح رونالدو التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة، ليصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ نهائيات كأس العالم بعمر 41 عاماً و138 يوماً، خلف الكاميروني روجيه ميلا. ثم عاد وأضاف هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 39، متجاوزاً رقم أوزيبيو كأكثر لاعب تسجيلاً للبرتغال في تاريخ كأس العالم برصيد 10 أهداف.