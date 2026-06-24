بصرف النظر عن الجولة الأخيرة.. 4 منتخبات حددت مسارها في كأس العالم 2026

نجحت أربعة منتخبات عالمية في كتابة سيناريو مثالي خلال نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تمكنت من حسم صدارة مجموعاتها رسميا والعبور من الباب الكبير إلى دور الـ32، دون الانتظار لنتائج الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، مستفيدة من تفوقها الحسابي وفي المواجهات المباشرة.

وجاءت خريطة المتصدرين الأربعة وهي: أميركا والأرجنتين وألمانيا والمكسيك، لتؤكد جاهزية هذه المنتخبات لخوض الأدوار الإقصائية.

المكسيك

قدم المنتخب المكسيكي بداية قوية في دور المجموعات، بعدما افتتح مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا 2-0، قبل أن يتغلب على كوريا الجنوبية 1-0 في الجولة الثانية، ليحصد ست نقاط ويضمن التأهل المبكر إلى دور الـ32 متصدراً للمجموعة الأولى قبل خوض الجولة الأخيرة أمام التشيك.

أميركا

فرض المنتخب الأميركي نفسه كأحد أبرز منتخبات الدور الأول، بعدما اكتسح باراغواي 4-1 في الجولة الافتتاحية، ثم واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على أستراليا 2-0، ليجمع ست نقاط ويقترب بقوة من إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة.

الأرجنتين

أكد المنتخب الأرجنتيني مكانته بين المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما استهل مشواره بفوز مريح على الجزائر 3-0، ثم عزز صدارته للمجموعة العاشرة بانتصار جديد على النمسا 2-0، ليحقق العلامة الكاملة بست نقاط دون أن تهتز شباكه.

ألمانيا

كان المنتخب الألماني الأكثر تهديفاً بين هذه المنتخبات، إذ افتتح مشاركته بفوز كاسح على كوراساو بنتيجة 7-1، ثم تجاوز عقبة كوت ديفوار 2-1 في الجولة الثانية، ليصل إلى ست نقاط ويقترب من حسم صدارة المجموعة الخامسة قبل الجولة الختامية أمام الإكوادور.

