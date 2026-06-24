صدام عربي يلوح في الأفق بين مصر والجزائر.. والمغرب في مسار هولندا

قد تشهد منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم مواجهة عربية خالصة، إذا استمرت المنتخبات في مراكزها الحالية مع ختام دور المجموعات، وهو سيناريو من شأنه أن يضمن وجود منتخب عربي واحد على الأقل في الدور ربع النهائي.

ويستند هذا السيناريو إلى بقاء ترتيب المنتخبات على حاله، سواء على مستوى متصدري المجموعات أو أصحاب المركز الثاني أو المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، من دون حدوث أي تغييرات في الجولة الأخيرة التي تنطلق لاحقاً اليوم.

وبحسب هذا السيناريو، فإن المنتخب المصري، الذي يتصدر مجموعته حالياً، سيكون على موعد في دور الـ32 مع منتخب التشيك، وفي حال نجح «الفراعنة» في تجاوز هذه العقبة، فإنهم سيواجهون في دور الـ16 المتأهل من المباراة التي ستجمع الجزائر، صاحبة المركز الثاني في مجموعتها حالياً، مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المضيف.

ويعني هذا السيناريو أن المنتخبان العربيان سيلتقيان وجهاً لوجه ما يضمن حضور منتخب عربي في دور الـ 8.

من جانب آخر، تنتظر المنتخب المغربي مواجهة قوية أمام هولندا في دور الـ32، بينما سيلتقي الفائز من هذه المباراة مع المتأهل من مواجهة كوريا الجنوبية وسويسرا في الدور التالي.

أما المنتخب البرتغالي، فسيواجه غانا، على أن يلتقي المتأهل منهما مع الفائز من مواجهة إسبانيا وسويسرا.

وفي مسار آخر، ستصطدم البرازيل باليابان في واحدة من أبرز مواجهات هذا الدور، بينما ينتظر الفائز منهما مواجهة المتأهل من لقاء ساحل العاج والنرويج.

وسيخوض المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، مواجهة قوية أمام الأوروغواي، على أن يلتقي الفائز منهما مع المتأهل من مباراة أستراليا وإيران.

كما ستواجه كندا منتخب بلجيكا، فيما سيصطدم الفائز من هذه المباراة بالمتأهل من لقاء كولومبيا وكرواتيا.

ومن جهتها فإن المكسيك ستكون في صراع مع إسكتلندا، ويقابل الفائز منهما المتأهل من لقاء إنجلترا والرأس الأخضر.

وفي الجانب الآخر من القرعة، تبدو ألمانيا مرشحة لمواجهة باراغواي، وفي حال تجاوزها ستضرب موعداً مع الفائز من مواجهة فرنسا، متصدرة مجموعتها، والسويد.

ومع تبقي جولة واحدة على نهاية دور المجموعات، تبقى جميع هذه المواجهات محتملة فقط، إذ إن أي تغيير في ترتيب المنتخبات قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة الأدوار الإقصائية بالكامل.

المواجهات دور الـ 32 وفق الترتيب الحالي:

المسار الأول

(مصر x التشيك – أمريكا x الجزائر = البرتغال x غانا – اسبانيا x النمسا) = (ألمانيا x البارغواي - فرنسا x السويد = كوريا الجنوبية x سويسرا - هولندا x المغرب)

المسار الثاني

(البرازيل x اليابان – ساحل العاج x النرويج = المكسيك x إسكتلندا-انجلترا x الرأس الأخضر) = (الأرجنتين x الاوروغواي- استراليا x إيران= كندا x بلجيكا- كولومبيا x كرواتيا)