فازت على الكونغو بهدف نظيف.. كولومبيا تتأهل إلى دور الـ 32

نجح منتخب كولومبيا في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه الصعب على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في مباراة شهدت تنافساً كبيراً حتى الدقائق الأخيرة.

وسجل دانييل مونيوث هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76، بعد تمريرة حاسمة من خوان فرنانديز كوينتيرو، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة أكدت صدارته لمجموعة قوية شهدت ندية واضحة بين الطرفين.

وجاءت المباراة حافلة بالفرص من الجانبين، حيث فرض المنتخب الكولومبي سيطرته على فترات طويلة، في حين اعتمد منتخب الكونغو الديمقراطية على المرتدات التي شكلت خطورة في أكثر من مناسبة، لكن الحسم كان من نصيب خبرة الكولومبيين في اللحظات الحاسمة.

وبهذا الانتصار، يواصل منتخب كولومبيا مشواره في البطولة بثقة كبيرة نحو الأدوار الإقصائية، بينما يودع منتخب الكونغو الديمقراطية المنافسات بعد أداء لافت لم يترجم إلى نتيجة إيجابية.