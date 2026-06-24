مونديال 2026 يدفع الشركات العالمية لاعتماد العمل من المنزل

كشفت تقارير إعلامية عن تأثيرات غير متوقعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم على بيئة العمل العالمية، بعدما دفعت المؤسسات والشركات الكبرى إلى إعادة النظر في سياسات الحضور الإلزامي إلى المكاتب، مع التوسع في منح الموظفين خيار العمل عن بُعد خلال أيام المباريات.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأن عدداً من المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات بدأ بالفعل في تخفيف قيود العودة إلى المكاتب، في محاولة لتجنب الاضطرابات المرورية الحادة التي تشهدها المدن المستضيفة خلال فترات إقامة المباريات، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة التنقل والإنتاجية.

وأشارت الوكالة إلى أن من أبرز التطورات اللافتة في هذا السياق، تبني بنك “جي بي مورغان” سياسة أكثر مرونة، رغم شهرته السابقة بموقفه الصارم تجاه إلزام الموظفين بالعمل من المكاتب، حيث اتجه إلى السماح بقدر من العمل عن بُعد خلال ذروة البطولة.

وبحسب التقرير، فإن الأجواء المصاحبة لمونديال 2026 وما يرافقها من ضغط مروري كثيف وإغلاقات مؤقتة للطرق المحيطة بالملاعب والمناطق الحيوية، دفعت إدارات الشركات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تهدف إلى ضمان استمرار الأعمال دون تعطّل، مع الحفاظ على كفاءة الأداء.

وأضافت “بلومبرغ” أن هذا التحول يعكس واقعاً جديداً تفرضه الأحداث الرياضية الكبرى على المدن العالمية، إذ لم يعد التأثير مقتصراً على الجوانب الرياضية أو الترفيهية، بل امتد ليشمل أنماط العمل اليومية داخل المؤسسات الاقتصادية.

وأوضحت أن الشركات باتت أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في إدارة التزاماتها التشغيلية من جهة، ومراعاة الظروف اللوجستية والازدحام الناتج عن البطولة من جهة أخرى، وهو ما دفعها إلى تبني نماذج عمل أكثر مرونة تتماشى مع هذه المتغيرات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن كرة القدم، وبالتحديد كأس العالم، باتت تمتلك تأثيراً يتجاوز حدود الملاعب، لتعيد تشكيل بعض ملامح بيئة الأعمال العالمية ولو بشكل مؤقت، في ظل التداخل المتزايد بين الرياضة والاقتصاد والحياة اليومية.