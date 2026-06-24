شرط جزائي بنصف مليار يورو يشعل أزمة بين أتلتيكو وبرشلونة

تتجه أنظار سوق الانتقالات الأوروبية نحو تطور مفاجئ في مستقبل النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعد أن كشفت تقارير صحفية عن رغبته في مغادرة أتلتيكو مدريد، في خطوة قد تفتح الباب أمام نزاع قانوني محتمل بين النادي الإسباني وبرشلونة قد يصل إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “إل باييس”، فإن ألفاريز أبلغ إدارة أتلتيكو برغبته في الرحيل، معتبراً أن الانتقال يمثل الخيار الأنسب لمستقبله المهني، في ظل سعيه لتحقيق ما وصفه بـ“الحلم” الذي يدفعه لاتخاذ هذه الخطوة الحاسمة، وذلك عقب مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال المهاجم الأرجنتيني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية إنه يفضل الصراحة في التعامل مع وضعه الحالي، مؤكداً أنه ناقش الأمر مع مسؤولي النادي، وأن قناعته الشخصية تتجه نحو ضرورة الرحيل في المرحلة المقبلة، رغم حساسية التوقيت المرتبط بالمنافسات الدولية.

وتشير التقارير إلى أن إدارة أتلتيكو مدريد كانت على علم بمستجدات موقف اللاعب، بعدما تلقى المسؤولون إشارات متقدمة حول رغبته في تغيير وجهته، حيث تم إبلاغ عدد من كبار مسؤولي النادي، بينهم الإدارة التنفيذية والطاقم الفني، بتطورات الملف بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الصحيفة أن الإعلان العلني عن موقف اللاعب جاء بعد فترة من التوتر بين محيطه وإدارة النادي، خاصة مع تداول أنباء في الصحافة الكتالونية حول اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، وهو ما اعتبرته إدارة أتلتيكو عاملاً إضافياً في تصعيد الموقف.

ورد أتلتيكو مدريد على هذه التطورات بالتأكيد على تمسكه بالشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو، في إشارة واضحة إلى صعوبة رحيله دون التزام كامل ببنود العقد، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبوت أي تواصل غير مباشر من أطراف أخرى مع اللاعب.

كما لوحت إدارة النادي بإمكانية تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال وجود أي تدخل خارجي في الصفقة، في سيناريو مشابه لقضايا سابقة هزت سوق الانتقالات بين أندية الليغا، بينما لمّح النادي إلى أن أي تحرك غير قانوني قد يفتح باب نزاع طويل المدى.

وتشير المعطيات إلى أن برشلونة أبدى اهتماماً سابقاً بضم اللاعب خلال فترات انتقالات ماضية، وسط تقارير تحدثت عن محاولات للتفاوض وصلت قيمتها إلى نحو 100 مليون يورو، إلا أن أتلتيكو مدريد رفض الدخول في أي مفاوضات، متمسكاً بموقفه الحازم تجاه أحد أبرز نجومه.

وفي المقابل، تؤكد مصادر مقربة من النادي أن أتلتيكو حاول في وقت سابق تمديد عقد اللاعب وتحسين شروطه، غير أن العرض لم يحظ برد حاسم، بينما شددت الإدارة على أنها التزمت بعدم تشتيت تركيز اللاعب خلال مشاركته في كأس العالم احتراماً لمشواره الدولي.

وبين رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة، وتمسك أتلتيكو مدريد بموقفه الصارم، يبقى مستقبل جوليان ألفاريز مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في واحدة من أكثر ملفات الانتقالات حساسية خلال الفترة الحالية.