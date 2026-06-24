رسمياً.. برشلونة يضم حمزة عبدالكريم لمدة 3 مواسم

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ضم مهاجم فريق الأهلي المصري، حمزة عبدالكريم، بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب عبدالكريم معاراً لفريق برشلونة الإسباني لمدة ستة أشهر، منذ يناير الماضي، حيث لعب مع فريق الشباب تحت 19 عاماً، وذكر نادي برشلونة عبر موقعه الإلكتروني أنه أبلغ الأهلي أنه سيفعّل خيار شراء عقد اللاعب ليصبح لاعباً دائماً بالفريق لمدة ثلاثة مواسم حتى 30 يونيو 2029.

ويوجد عبدالكريم (18 عاماً) مع المنتخب المصري الأول في كأس العالم، وشارك في مباراتَي المنتخب أمام بلجيكا ونيوزيلندا.