إنفانتينو: ترامب سيسلم كأس العالم لبطل مونديال 2026

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيُسلّم كأس العالم للفريق الفائز بلقب مونديال 2026 في المباراة النهائية التي ستقام يوم 19 يوليو.

ويتمتع إنفانتينو بعلاقة قوية مع ترامب منذ سنوات، لكن الرئيس الأميركي لم يصرح بشئ حتى الآن بشأن البطولة التي انطلقت في 11 يونيو.

ولكن إنفانتينو أكد في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" أن ترامب سيسلم الكأس لبطل مونديال 2026 على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، مثلما فعل في نهائي كأس العالم للأندية الذي استضافته الولايات المتحدة في 2025، وتوج به تشيلسي الإنجليزي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" عن رئيس الفيفا قوله: "سأكون مع الرئيس (ترامب) للاستمتاع بالنهائي وتسليم الكأس للفريق الفائز"، مضيفا "بالتأكيد سأسلم الكأس معه، فنحن معا طوال الوقت".

وأثار ترامب الجدل بعد بقائه على منصة التتويج في نهائي كأس العالم للأندية بعد تسليم الكأس لقائد تشيلسي ريس جيمس.

وبعد المباراة قال جيمس "تم إبلاغنا بأن الرئيس الأميركي سيسلم الكأس ثم يغادر منصة التتويج، لكنه أراد البقاء".

وبسؤاله عما قاله ترامب له، أجاب قائد تشيلسي "صوته كان عاليا، ولكن بصراحة لم أسمع الكثير مما قاله، لقد هنأني بالفوز باللقب، وطالبنا بالاستمتاع بهذه اللحظة".

أما كول بالمر الذي سجل أحد أهداف تشيلسي أبدى استغرابه من موقف الرئيس الأميركي.

قال بالمر "كنت أعلم أن (ترامب) سيتواجد لتسليم الكأس، لكن لم أتوقع أو أعلم أنه سيبقى على منصة التتويج أثناء الاحتفال بالبطولة، لقد أربكني نسبيا".