رونالدو يقود البرتغال لاستعادة التوازن واكتساح أوزبكستان بخماسية في المونديال

استعاد المنتخب البرتغالي توازنه في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد فوزه الكبير على أوزبكستان 5-صفر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 11 من البطولة.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، في إنتظار نتيجة المباراة المقبلة بالمجموعة بين كولومبيا والكونغو الديمقراطية والتي ستقام صباح الأربعاء.

وحقق المنتخب البرتغالي ثالث أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، حيث يعود أكبر فوز لنسخة عام 2010 في جنوب أفريقيا حينما فاز على كوريا الشمالية بسبعة أهداف نظيفة، ثم الفوز على سويسرا 6-1 في دور الستة عشر بنسخة عام 2022 في قطر.

وتقدم المنتخب البرتغالي في الدقيقة السادسة عن طريق كريستيانو رونالدو، قبل أن يضيف زميله نونو مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وأصبح رونالدو الهدف التاريخي للبرتغال في المونديال، بعدما سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الديقة 39، مسجلا عاشر أهدافه في البطولة العالمية.

وفي الدقيقة 60 تسبب عبدالي نيماتوف حارس أوزبكستان في الهدف الرابع الذي هز شباك فريقه، ثم اختتم رافائيل لياو الخماسية في الدقيقة 87.

وسيواجه منتخب البرتغال نظيره الكولومبي يوم الأحد المقبل، وهو نفس اليوم الذي يلتقي فيه منتخب أوزبكستان، الذي ودع البطولة من الدور الأول بعد تلقيه الهزيمة الثانية، مع الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة.