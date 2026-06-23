بينها 6 ركنيات.. إحصائية: الأردن تلقى 11 هدفاً من الكرات الثابتة في آخر 34 مباراة

دفع المنتخب الأردني ضريبة غالية لمنظومته الدفاعية، في استمرارٍ لنقطة ضعف رافقت (النشامى) لفترة طويلة، تمثلت في تلقيه 11 هدفاً من الكرات الثابتة، على مدار آخر 34 مباراة له في السنوات الثلاث الماضية، جاء آخرها بتلقيه 4 من إجمالي خمسة أهداف اهتزت بها شباكه في مباراتيه في المونديال الحالي، والتي خسرها المنتخب الأردني أمام النمسا (1-3)، والجزائر بنتيجة (1-2).

وقالت شبكة "تي إن تي" العالمية في إحصائية إن المنتخب الأردني تلقى ستة أهداف من ركلات ركنية، وثلاثة أهداف من ركلات جزاء، وهدفين من الركلات الحرة المباشرة وغير المباشرة.

وأوضحت أن المنتخب الأردني لم ينجح في مبارياته الأربع الأخيرة، في التخلص من مكامن الخلل على صعيد منظومته الدفاعية، سواء خسارته لمباراتيه أمام النمسا والجزائر في كأس العالم الحالية، أو على صعيد تجربته الوديتين الأخيرتين استعداداً للمونديال، خسرها (النشامى) أمام سويسرا (1-4)، وكولمبيا (0-2)، في مبارياتٍ تلقت شباكه إجمالي ستة أهداف من الكرات الثابتة، اثنان منها من علامة الجزاء".

وقالت: "قدم منتخب الأردن أداءً لافتاً من الناحية الهجومية، بعد أن نجح (النشامى) في مباراتهم الأولى في معادلة النتيجة أمام النمسا، قبل أن يعاود النمساويين التقدم بهدف ثانٍ جاء من ركلة ركنية، بعد أن حولها المدافع يزن العرب إلى هدفٍ بالخطأ في مرمى فريقه، واتبعت بإضافة النمسا لهدفها الثالث الذي جاء من ركلة جزاء".

وتابعت: "توالى التأثير السلبي للركلات الثابتة بصورة واضحة أمام الجزائر في مباراة حاسمة لكلا المنتخبين، بعد خسارتهما لمباراتهما الافتتاحية في دور المجموعات، بعد أن فرط المنتخب الأردني بفرصة تقدمه بهدف نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن يتمكن المنتخب الجزائري من قلب الطاولة في الشوط الثاني، وينجح في معادلة النتيجة في الدقيقة 69 حين سجل نذير بن بوعلي هدفاً رأسياً من ركلة ركنية، واتبع في الدقيقة 82 بتسجيل أمين غويري هدف الفوز للجزائر على أثر استثماره سوء التغطية الدفاعية بعد ركلة ركنية".

يذكر أن المنتخب الأردني سيختتم مبارياته في دور المجموعات في 28 الشهر الجاري بلقاء حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني، في جولة ستشهد في التوقيت ذاته لقاء الجزائر والنمسا في مواجهة سيتحدد على أثرها هوية وصافة المجموعة، خصوصاً أن كلا المنتخبين المتشاركين رصيد الثلاث نقاط، تعرض للهزيمة أمام الأرجنتين متصدر المجموعة برصيد ستة نقاط.