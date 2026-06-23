إصابة ميدو بجلطة في المخ ونقله إلى المستشفى

أصيب لاعب منتخب مصر سابقاً ونجم نادي الزمالك أحمد حسام ميدو، بجلطة في المخ، وذلك بعد رفض الاستئناف على قضية نجله المدان بحيازة مواد مخدرة.

وكشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، عن نقل ميدو إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ترتب على إثره إصابته بجلطة في المخ.

وكانت محكمة مختصة قد رفضت أمس، الاستئناف المقدم من نجل أحمد حسام ميدو على حكم حبسه 7 أشهر، على خلفية اتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة وحيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات.