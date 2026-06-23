ألفاريز يطلب الرحيل عن أتلتيكو

قال الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه لا يرى مستقبله مع الفريق، وأشار، في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" بعد الفوز على النمسا بهدفين نظيفين إلى أن أفضل حل للجميع هو الانتقال من الفريق.

وذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

ويمتد عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ 500 مليون يورو (571 مليون دولار).

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات لأحد ممثلي أتلتيكو رفض الإفصاح عن اسمه :" لا يوجد مبلغ يمكن لبرشلونة دفعه لشراء جوليان، فهو لن ينتقل إلى برشلونة. إما أن يدفع الشرط الجزائي أو لا شيء".

وذكرت التقارير أيضاً أن أتلتيكو رفض عرضاً من ريال مدريد يبلغ 150 مليون يورو.

ويلعب ألفاريز لأتلتيكو مدريد منذ عام 2024 ، وأبهر الجميع بشكل خاص في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بتسجيله 10 أهداف و تقديم أربع تمريرات حاسمة.

وقال مهاجم مانشستر سيتي السابق لشبكة "إي إس بي إن" :" أعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب للتحدث، ولكني أيضاً لا أريد أن أخفي الامر".

وأضاف :"أحاول أن أكون شخصاً صادقاً. تحدثت مع الناس الذين احتاج التحدث معهم في أتلتيكو. أعتقد أن أفضل شيء للجميع هو الانتقال. أريد أن أحقق حلمي".

وبعد وقت قصير من حديث ألفاريز، ظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قيام بعض جماهير أتلتيكو وهي تقوم بحرق قميص اللاعب.