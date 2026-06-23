انطلاق النسخة السادسة عشرة من عالم دبي للرياضة

أعلن عالم دبي للرياضة، عن انطلاق موسمه الصيفي الحافل بالفعاليات لعام 2026 رسمياً. وتم افتتاح الدورة السادسة عشر من عالم دبي للرياضة بحضور ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، وعيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، ومجموعة من ممثلي شرطة دبي ضمت كلاً من: الرائد عبد الله أحمد العماري، والنقيب علي حسن آل رحمة، والملازم أول جمعة سالم المقبالي، وفاطمة أحمد بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، فيما شاركت مريم الفارسي، أول عداءة إماراتية تشارك في الألعاب الأولمبية، بصفتها ضيفة شرف حفل الافتتاح.

يتم تنظيم عالم دبي للرياضة من قِبل مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 19 يونيو حتى 25 أغسطس 2026، ويقدم برنامجاً حافلاً بالأنشطة الرياضية والفعاليات المجتمعية والتحديات وتجارب اللياقة البدنية المصممة خصيصاً لتعزيز نشاط جميع أفراد العائلة طوال فصل الصيف.

وتُعد نسخة هذا العام من عالم دبي للرياضة الأكبر والأفضل على الإطلاق، حيث توفر أكثر من 40 ملعباً رياضياً تمتد على مساحة تزيد عن 280,000 قدم مربع، وتقدم تسع رياضات رئيسية تشمل: كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، والتنس، والكرة الطائرة، وتنس الريشة، والكريكيت، والبيكل بول. ويفتح عالم دبي للرياضة أبوابه يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل في قاعات زعبيل 2 - 6، ليصبح الوجهة الصيفية الأمثل من خلال برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والقدرات، والمصممة لتعزيز صحة المجتمع.

وقال ماهر جلفار: «يعكس عالم دبي للرياضة 2026 التزامنا الراسخ بدعم صحة المجتمع وجودة الحياة، عبر إتاحة تجارب رياضية متنوعة وشاملة طوال أشهر الصيف. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع مجلس دبي الرياضي وشركائنا الاستراتيجيين، نعمل على تشجيع سكان دبي وزوارها على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وتحسين صحتهم الجسدية والنفسية وتعزيز التواصل المجتمعي من خلال ما تتمتع به الرياضة من قدرة على تقريب الناس».

من جانبه، قال عيسى شريف: «أصبح عالم دبي للرياضة ركيزة أساسية في أجندة الفعاليات الرياضية الصيفية في دبي، حيث يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى جعل الرياضة والنشاط البدني جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. وتواصل الفعاليات المجتمعية، وفي مقدمتها عالم دبي للرياضة، دعم مكانة دبي لتكون بين أكثر مدن العالم نشاطاً وجودةً للحياة، من خلال توفير فرص تتيح لجميع أفراد المجتمع تبني نمط حياة أكثر صحة على مدار العام».