حتى 2029.. برشلونة يتعاقد مع المصري حمزة عبدالكريم

أعلن نادي برشلونة ‌الإسباني تعاقده مع المهاجم المصري حمزة عبدالكريم بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وقال برشلونة في بيان إنه أبلغ الأهلي المصري بنيته تفعيل خيار شراء المهاجم المصري حمزة ⁠عبد الكريم، الذي سينضم إلى النادي بشكل دائم، وسيوقع عقداً لثلاثة مواسم حتى 30 يونيو ‌2029.

وكان ⁠اللاعب الدولي البالغ من العمر 18 عاما قد انضم إلى ‌برشلونة على سبيل الإعارة قادما من النادي الأهلي ‌خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع ‌تضمن الاتفاق خيار الشراء ‌بنهاية الموسم. ونجح ‌عبد الكريم في تسجيل ستة أهداف خلال ‌11 مباراة خاضها مع فريق ⁠تحت 19 عاما بالنادي.

ويشارك عبد الكريم حاليا مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث خاض أول مباراتين أمام بلجيكا ونيوزيلندا.