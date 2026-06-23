السلامي: فخور بـ"النشامى".. وتأخير استراحة "الترطيب" أسهمت في هدف الجزائر

أكد المدير الفني لمنتخب الأردن، جمال السلامي، أن "النشامى" قدم مباراة كبيرة أمام منتخب الجزائر، معرباً في الوقت ذاته عن فخره الشديد باللاعبين وبما قدموه من جهود ميدانية خلال اللقاء الذي شهد تقدم المنتخب الأردني أولاً، قبل أن يعود نظيره الجزائري ويقلب النتيجة لصالحه بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في دور المجموعات من كأس العالم 2026.

وأشار السلامي إلى أن استراحة فترة "الترطيب" أسهمت في إحراز الجزائر لهدف التعادل، وقال: "تأخير استراحة الترطيب من قبل حكم اللقاء كان سبباً مباشراً في ذلك، نظراً لحاجته في تلك اللحظة إلى منح اللاعبين تعليمات وتوجيهات تكتيكية جديدة تتواكب مع مجريات المباراة.

وقال السلامي في تصريحات صحافية: "الطريقة التكتيكية التي اعتمدها المنتخب الأردني ارتكزت على إغلاق الأطراف والحد من خطورة هجوم المنافس، ما أسهم في الحفاظ على النتيجة لفترات طويلة من المباراة"، مؤكداً أن المنتخب الأردني أهدر عدداً من الفرص السانحة للتسجيل.

وأشاد السلامي بالمستوى المتميز الذي قدمه حارس المرمى يزيد أبو ليلى، مشيراً إلى أنه خاض مباراة كبيرة، وعزا استقبال الهدف الأول للمنتخب الجزائري إلى جانب تنظيمي مرتبط بقرارات التحكيم.

وتابع: "مثل هذه المواجهات العالمية القوية تتطلب اكتساب المزيد من الخبرة الميدانية للتعامل مع تفاصيلها الدقيقة".

وعن المباراة المقبلة أمام الأرجنتين في ختام دور المجموعات، اختتم السلامي بقوله: "ستكون مواجهة شرفية أمام بطل العالم، وأتمنى أن يظهر المنتخب الأردني بالمستوى الذي يليق به في تلك المباراة".