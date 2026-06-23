الجزائر تقلب الطاولة على الأردن في "قمة العرب" بالمونديال

قلب المنتخب الجزائري الطاولة على نظيره الأردني في مواجهة القمة العربية ضمن كأس العالم 2026، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين بنتيجة 2-1، ليحصد انتصاراً أعاد إليه الآمال في سباق التأهل إلى دور الـ 32 في المجموعة العاشرة. وجاء الانتصار في توقيت مهم أعاد ترتيب أوراق المجموعة وأبقى على حظوظ المنافسة قائمة حتى الجولة الأخيرة.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتساوى المنتخبان الجزائري والنمساوي برصيد 3 نقاط لكل منهما في المركزين الثاني والثالث، في حين يقبع المنتخب الأردني في المركز الرابع بدون أي رصيد من النقاط، ما يجعله أمام وضع صعب في حسابات التأهل قبل ختام دور المجموعات.

وشهدت المباراة تقدم المنتخب الأردني أولاً عبر نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن يتمكن المنتخب الجزائري من العودة في الشوط الثاني، حيث سجل نذير بن بوعلي هدف التعادل في الدقيقة 69، ثم خطف أمين غويري هدف الفوز في الدقيقة 82 ليقلب موازين اللقاء لصالح "محاربو الصحراء".

وبهذا الانتصار، ينعش المنتخب الجزائري آماله في العبور إلى الدور المقبل، مستفيداً من عودة قوية في الشوط الثاني وقدرة على حسم المواجهات في اللحظات الحاسمة، بينما تزداد الضغوط على المنتخب الأردني الذي بات مطالباً بنتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة للحفاظ على حظوظه الحسابية في البطولة.