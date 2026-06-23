فازت على السنغال 3-2.. النرويج تروض "أسود التيرانغا" وترافق فرنسا إلى دور الـ 32

حجز منتخب النرويج مقعده في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2، في مواجهة قوية أكد خلالها أحقيته بمواصلة المشوار العالمي بتحقيقه انتصاره الثاني ووصل رصيده إلى 6 نقاط.

ورافق المنتخب النرويجي نظيره الفرنسي إلى الدور المقبل، ليضمن المنتخبان التأهل عن المجموعة بعدما حقق كل منهما الفوز في الجولتين الأولى والثانية على منتخبي العراق والسنغال.

وشهد الشوط الأول تنافساً كبيراً بين المنتخبين، حيث حاولت السنغال الاعتماد على سرعة ساديو ماني وإسماعيلا سار، بينما قاد مارتن أوديغارد المحاولات النرويجية. وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، نجح ماركوس بيدرسن في منح النرويج الأفضلية عند الدقيقة 43، بعدما استغل هجمة منظمة ليسجل هدف التقدم ويمنح فريقه أفضلية مهمة قبل نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وسع إيرلينغ هالاند الفارق بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 بعد هجمة مرتدة سريعة قادها أوديغارد. ورغم نجاح إسماعيلا سار في تقليص الفارق للسنغال عند الدقيقة 53 وإعادة الأمل لأسود التيرانغا، فإن هالاند رد سريعاً بإحراز هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 58. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، عاد سار ليسجل هدفه الثاني في المباراة ويقلص الفارق إلى 3-2، لكن الوقت لم يكن كافياً للسنغال من أجل العودة في النتيجة.

وأكد هذا الانتصار قوة الجيل الذهبي الذي تقوده النرويج بقيادة هالاند وأوديغارد، حيث نجح المنتخب الإسكندنافي في العبور إلى الأدوار الإقصائية بعد أداء لافت أمام أحد أقوى منتخبات القارة الإفريقية. وبينما ودعت السنغال البطولة رغم محاولاتها المتأخرة للعودة، تتطلع النرويج إلى مواصلة مغامرتها المونديالية وتحقيق إنجاز تاريخي في النسخة الأكبر من كأس العالم، بعد تأهلها إلى دور الـ32 برفقة المنتخب الفرنسي.