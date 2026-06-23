فرنسا تتأهل لدور الـ 32 لكأس العالم بثلاثية في العراق

لحق منتخب فرنسا بركب المتأهلين لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / صفر على منتخب العراق، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأقيمت المباراة في فلادلفيا الأميركية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة التاسعة من مرحلة المجموعات للبطولة، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتأجل انطلاق الشوط الثاني للقاء لمدة ساعتين عن موعده المحدد، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة، لتصبح هذه هي أول حالة توقف للقاءات في المونديال الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتقمص النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي خاض مباراته الدولية الـ 100 في مسيرته مع منتخب فرنسا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لمنتخب (الديوك) في الدقيقتين 14 و54 على الترتيب.

ورفع مبابي رصيده في كأس العالم إلى 16 هدفا ويتقاسم المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال مع الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه، بفارق هدفين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي (المتصدر).

وتكفل عثمان ديمبيلي بتسجيل الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي، مسجلا هدفا الأول مع الفريق في النسخة الحالية للمونديال.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 6 نقاط في الصدارة، ويضمن تأهله لدور الـ32 في البطولة، في حين بقي منتخب العراق في المركز الرابع بلا رصيد.