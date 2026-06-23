استئناف لقاء فرنسا والعراق بعد توقف طويل بسبب سوء الأحوال الجوية

استؤنفت مباراة فرنسا ‌والعراق ​في كأس العالم لكرة القدم، بعد تأخير دام ساعين بسبب العواصف الرعدية والبرق خلال فترة الاستراحة يوم الاثنين. وعاد اللاعبون إلى الملعب ⁠لإجراء عمليات الإحماء لمدة 20 دقيقة في الساعة 1930 بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت غرينتش)، وكانت فرنسا متقدمة 1-صفر ‌بعد نهاية الشوط الأول، بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 14.

وكانت هذه ‌المرة الأولى التي تتأخر فيها ‌مباراة في بطولة هذا ‌العام بسبب الظروف الجوية.

وقد ‌تتعرض مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة ​لتأخيرات طويلة لأن ‌الاتحاد الدولي ​لكرة القدم (الفيفا) ملزم ⁠بالامتثال للوائح السلامة المحلية المتعلقة بالصواعق.

وبموجب البروتوكولات الأميركية، تُعلق المباراة فورا في ​حال رصد ⁠صاعقة ⁠برق في نطاق ثمانية أميال (13 كيلومترا) من الملعب، ولا يمكن استئنافها ⁠إلا بعد مرور 30 دقيقة دون وقوع صاعقة أخرى.

ويؤدي أي اكتشاف جديد للبرق إلى إعادة ضبط العد التنازلي، مما يعني أن التأخيرات ‌يمكن أن تمتد لساعات في حال استمرار ​العواصف الرعدية.

ولا يوجد لدى الفيفا حد زمني محدد يجب بعده إلغاء المباراة، حيث يتم تقييم كل حالة على ​حدة.