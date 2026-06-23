المصريون يطيرون فرحاً بأول «فوز مونديالي» منذ 92 عاماً

عاشت الجالية المصرية في الإمارات يوماً استثنائياً احتفالاً بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب بلادها على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في نهائيات كأس العالم 2026، بعد انتظار دام 92 عاماً لتحقيق أول انتصار للفراعنة في المونديال.

وتحوّلت المقاهي والتجمعات الرياضية في مختلف إمارات الدولة إلى ساحات احتفالية صاخبة، فور إطلاق الحكم الدولي الإماراتي، عمر آل علي، صافرة النهاية، حيث علت الأهازيج الوطنية والأغاني المصرية، ورددت الجماهير الهتافات الداعمة للمنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأجمع عدد من أبناء الجالية المصرية على أن الفوز على نيوزيلندا قد يكون نقطة تحول في مشوار الفراعنة بالبطولة، مؤكدين أن ما تحقق أعاد رسم البسمة على وجوه آلاف المصريين الذين تابعوا المباراة من الإمارات، وفتح الباب أمام طموحات كبيرة بمواصلة كتابة التاريخ في مونديال 2026.

وقالت الفنانة المصرية، شيماء نصار، إن الفوز أعاد إلى الأذهان أجمل اللحظات الكروية التي عاشها المصريون، مؤكدة أن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة واستحق الانتصار عن جدارة.

وأضافت: «الأجواء الاحتفالية التي شهدتها الإمارات تعكس حجم ارتباط أبناء الجالية بوطنهم واعتزازهم بما يحققه المنتخب من إنجازات في كأس العالم الحالي».

ومن جانبه، وصف المشجع أليكس أيلياس، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والنيوزيلندية، المباراة بأنها كانت مليئة بالمشاعر المتناقضة بالنسبة له، مشيراً إلى أنه تابع اللقاء وهو يشعر بالفخر للمنتخبين معاً، لكنه لم يخفِ سعادته الكبيرة بانتصار مصر واقترابها من التأهل إلى الدور الثاني.

وأكد المشجع سلامة يحيى أن الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة تؤكد قدرة المنتخب المصري على منافسة كبار المنتخبات في البطولة.

وقال إن الجماهير المصرية في الإمارات كانت تؤمن بإمكانية تحقيق الانتصار، لذلك جاءت الاحتفالات بحجم الحدث وأهميته التاريخية.

بدورها، اعتبرت المشجعة أحلام باشا أن المشهد الذي عاشته الجالية المصرية بعد المباراة كان استثنائياً بكل المقاييس، مشيرة إلى أن آلاف المصريين تابعوا اللقاء في المقاهي والتجمعات الجماهيرية، قبل أن تنطلق الاحتفالات بصورة عفوية في العديد من المناطق.

وأضافت: «الفوز منح الجميع شعوراً بالفخر، وأعاد الأمل في تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية».

أما المشجع صدام نسمة فأكد أن المنتخب المصري قدم واحدة من أفضل مبارياته في السنوات الأخيرة، موضحاً أن الأداء المميز والروح القتالية للاعبين منحا الجماهير الثقة بإمكانية الذهاب بعيداً في البطولة.

وقال: «فرحة المصريين عكست حجم التعلق بالمنتخب الوطني، واعتباره مصدر سعادة لكل أبناء الجالية الموجودين في دولة الإمارات».