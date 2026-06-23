هوبرغ عاد من الموت.. وسجل هدفين حاسمين في مونديال 1954

عاش اللاعب الأوروغوياني، خوان هوبرغ، لحظات عصيبة في كأس العالم بسويسرا عام 1954، بعدما سقط على أرضية الملعب، خلال مباراة منتخب بلاده أمام المجر في الدور نصف النهائي، في واقعة كادت تنهي حياته، بعدما توقف قلبه وتوفي إكلينيكياً لمدة 15 ثانية، قبل أن ينجح الأطباء في إنعاشه ويعود لاستكمال المباراة.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية تفاصيل الحادثة التي وقعت، في 30 يونيو 1954 ،على أرضية الملعب الأولمبي في لوزان، عندما كان المنتخب المجري متقدماً بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 75، قبل أن ينجح هوبرغ في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول لمنتخب الأوروغواي. وقبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، عاد هوبرغ ليسجل هدف التعادل (2-2)، لينطلق زملاؤه للاحتفال معه، إلا أنهم فوجئوا بسقوطه أرضاً دون أي استجابة أو ردة فعل.

وأكدت الصحيفة أن الجهاز الطبي للمنتخب الأوروغوياني، بقيادة الطبيب كارلوس أباتي، هرع إلى إسعاف اللاعب ومحاولة إنعاشه، حيث تم حقنه بمادة «الكورامين» المنشطة للجهازين العصبي والتنفسي، والتي كانت تُستخدم آنذاك لعلاج الأزمات التنفسية، ليستجيب جسده للعلاج ويستعيد وعيه ويواصل المباراة.

وامتدت المواجهة إلى شوطين إضافيين، ابتسم الحظ خلالهما للمنتخب المجري الذي سجل هدفين إضافيين، ليحسم اللقاء بنتيجة 4-2، ويبلغ المباراة النهائية.

واعتزل هوبرغ كرة القدم بعد هذه الواقعة بسبع سنوات، قبل أن يتجه إلى التدريب، حيث قادته مسيرته لاحقاً إلى تولي منصب المدير الفني لمنتخب الأوروغواي في كأس العالم بالمكسيك عام 1970.

هوبرغ تولى منصب المدير الفني لمنتخب الأوروغواي في كأس العالم بالمكسيك عام 1970.