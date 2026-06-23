العاجل: الصافرة الإماراتية قادت مباراة مصر ونيوزيلندا من دون أخطاء مؤثرة

أكد الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم، عبدالله العاجل، أن طاقم تحكيم مباراة منتخبَي مصر ونيوزيلندا، بقيادة الحكم الإماراتي عمر آل علي، أدار المباراة من دون أي أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتيجة اللقاء، الذي انتهى بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أن هذه المباراة تمثل الظهور الأول لعمر آل علي في هذا الحدث العالمي، فإنه قادها بقوة وثبات وكأنه متمرس في إدارة مباريات كأس العالم»، واصفاً ظهوره بأنه «كان مشرفاً للتحكيم العربي والإماراتي في أكبر حدث كروي بالعالم».

وأضاف أن «خبرة الحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، ساعدت آل علي على قيادة المباراة إلى بر الأمان»، لافتاً إلى أن المنتخب المصري تمكن من قلب نتيجة اللقاء بعدما كان متأخراً بهدف دون مقابل في الشوط الأول، سجله لاعب نيوزيلندا فين سورمان في الدقيقة 15.

وأوضح العاجل: «عمر آل علي بدأ المباراة واثقاً من نفسه، وساعدته شخصيته القوية داخل المستطيل الأخضر وخبرته التحكيمية العالية على إنهاء اللقاء دون أخطاء تحكيمية مؤثرة، رغم حساسية المباراة بالنسبة للمنتخبين».

ورداً على سؤال بشأن صحة الأهداف الأربعة التي شهدتها المباراة، أكد العاجل أن «جميع أهداف اللقاء كانت صحيحة».

ويعد عمر آل علي ثالث حكم ساحة إماراتي يشارك في كأس العالم، بعد الحكمين الموندياليين السابقين علي بوجسيم، الذي شارك في ثلاث نسخ من البطولة أعوام 1994 و1998 و2002، ومحمد عبدالله حسن، الذي ظهر في نسختي 2018 و2022.

وأشار العاجل إلى أن «المستوى التحكيمي المميز الذي ظهر به عمر آل علي في المباراة الأولى له بالبطولة، يعزز فرصه في إدارة مباريات خلال الأدوار المقبلة من كأس العالم».

واعتبر العاجل أن خبرة عمر آل علي ساعدته في قيادة مباراة مهمة وحساسة مثل مواجهة مصر ونيوزيلندا.

يُذكر أن طاقم التحكيم الإماراتي الموجود حالياً في كأس العالم يضم، إلى جانب حكم الساحة عمر آل علي، كلاً من الحكم المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، الذي شارك بدوره في إدارة مباريات الأرجنتين والجزائر ضمن المجموعة العاشرة، وجنوب إفريقيا والمكسيك ضمن المجموعة الأولى، إضافة إلى مباراة مصر ونيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة.

عبدالله العاجل:

• عمر آل علي قاد اللقاء بقوة وثبات، وكأنه متمرس في إدارة مباريات كأس العالم.

• جميع أهداف اللقاء كانت صحيحة.. وتميُّز آل علي سيعزز فرصه لإدارة مباريات في أدوار متقدمة.