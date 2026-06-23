ألمانيا تخسر جهود شلوتربيك في المونديال

سيغيب مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم، نيكو شلوتربيك، عما تبقى من مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، بعد تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل الأيسر في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على ساحل العاج 2-1، السبت الماضي.

ويتوقع أن يغيب لاعب بوروسيا دورتموند (26 عاماً)، وهو المدافع الوحيد الذي يلعب بقدمه اليسرى في المنتخب الألماني، لما يقرب من شهرين، ليصبح غير قادر على لعب أي دور إضافي مع المنتخب في البطولة.

ويرجح أن يحصل لاعب ريال مدريد، أنطونيو روديغر، على مكان شلوتربيك في التشكيل الأساسي في المباراة الأخيرة للفريق بالمجموعة الثالثة أمام الإكوادور، بعد غد.