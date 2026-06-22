ميسي يكسر رقم كلوزه.. ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجلات التاريخ من جديد، بعدما حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نهائيات كأس العالم، بتسجيله الهدف الأول لـ"التانغو" بمرمى النمسا في مونديال 2026، والـ17 بمسيرته المونديالية، اليوم الإثنين.

وكسر ميسي الذي سيبلغ 39 عاما، الأربعاء المقبل، الرقم السابق المسجل بإسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا).

وكان الأسطورة قد بدأ البطولة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الفوز الافتتاحي على الجزائر 3-0.