"القروش الزرقاء" تُظهر أنيابها في كأس العالم.. الرأس الأخضر يكتب التاريخ أمام أبطال 3 نسخ

صنع منتخب الرأس الأخضر واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم 2026، بعدما نجح في أول مشاركة مونديالية له في انتزاع نقاط ثمينة من منتخبين عريقين تُوجا باللقب العالمي ثلاث مرات مجتمعة. فقد فرض التعادل السلبي على منتخب إسبانيا بطل نسخة 2010، قبل أن ينتزع تعادلاً درامياً بنتيجة 2-2 أمام منتخب أوروغواي بطل نسختي 1930 و1950، ليعلن عن نفسه كأحد أبرز قصص البطولة وأكثرها إلهاماً.

ولم يكن كثيرون يتوقعون أن يتحول منتخب قادم من دولة لا يتجاوز عدد سكانها 530 ألف نسمة إلى حديث العالم خلال الأيام الأولى من البطولة. فالرأس الأخضر، الأرخبيل الصغير الواقع في قلب المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، دخل المنافسات بعيداً عن الأضواء ومن دون ترشيحات تُذكر، لكنه خرج من أول جولتين فارضاً احترامه على الجميع، ومجبراً مدارس كروية عريقة على إعادة حساباتها.

وذكرت صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية أن أهمية هذا الإنجاز تكمن في حجم الفوارق التاريخية والاقتصادية والكروية بين الأطراف المتنافسة. ففي الوقت الذي تضم فيه إسبانيا وأوروغواي نخبة من أبرز نجوم العالم، وتستندان إلى إرث طويل في بطولات كأس العالم، خاضت الرأس الأخضر البطولة وهي تسجل ظهورها الأول في المونديال، معتمدة على مجموعة من اللاعبين الذين تشكلت شخصياتهم الكروية في الدوريات الأوروبية المختلفة، لكنهم احتفظوا بارتباطهم العاطفي بوطنهم الصغير.

وأوضحت الصحيفة أن مواجهة إسبانيا جسدت واحدة من أروع صور روح البطولة، إذ لم يحاول منتخب الرأس الأخضر مجاراة "الماتادور" في الاستحواذ أو تقليد أسلوبه، بل اعتمد الواقعية والانضباط التكتيكي، وترك الكرة لمنافسه في معظم فترات اللقاء، مع إغلاق المساحات بفاعلية وإحباط المحاولات الهجومية كافة، ليخرج بتعادل سلبي اعتبره كثيرون بمثابة انتصار حقيقي أمام أحد أبرز المرشحين للقب.

أما المباراة الثانية أمام أوروغواي فكانت أكثر إثارة ودرامية، حيث انتقل المنتخب الإفريقي من دور الفريق الصامد إلى الفريق المبادر والقادر على صناعة الخطر، وتمكن من تسجيل أول هدفين في تاريخه بكأس العالم، ليكتب لاعبوه أسماءهم بأحرف من ذهب في سجلات الكرة الوطنية. ورغم استحواذ أوروغواي على الكرة بنسبة تجاوزت 66% وفرضها ضغطاً هجومياً متواصلاً، فإن الفاعلية كانت حاضرة لدى منتخب الرأس الأخضر الذي استثمر فرصه القليلة بأفضل صورة ممكنة.

وبرز خلال هذه الملحمة عدد من اللاعبين الذين تحولوا إلى أبطال وطنيين في أيام معدودة، وفي مقدمتهم الحارس المخضرم فوزينيا، الذي قدم عرضاً استثنائياً أمام إسبانيا وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة، ليصبح حديث الجماهير ووسائل الإعلام.

كما دخل لاعب الوسط كيفين بينا تاريخ الكرة في الرأس الأخضر من أوسع أبوابه عندما سجل أول هدف مونديالي لبلاده عبر ركلة حرة مباشرة مذهلة من مسافة 32 متراً، في لقطة ستظل خالدة في ذاكرة الجماهير.

ولم يكن المهاجم البديل هيليو فاريلا أقل تأثيراً، إذ استغل خطأ دفاعياً قاتلاً ليسجل هدف التعادل الثمين أمام أوروغواي، مانحاً منتخب بلاده نقطة قد تكون الأغلى في تاريخه الرياضي. ومع احتفالات الجماهير بذلك الهدف، كانت الرسالة قد وصلت إلى الجميع: الرأس الأخضر ليست ضيف شرف في البطولة، بل منافس حقيقي قادر على إزعاج الكبار.

ويقف خلف هذا الإنجاز المدرب الوطني بوبيستا، الذي نجح في بناء مجموعة متماسكة تؤمن بقدراتها وتدرك جيداً كيفية استثمار إمكاناتها. كما أظهر مرونة تكتيكية لافتة جمعت بين الصلابة الدفاعية وسرعة التحول الهجومي، فضلاً عن نجاحه في ترسيخ شخصية تنافسية داخل الفريق جعلته يواجه أبطال العالم السابقين بثقة ودون رهبة.

ومع امتلاك المنتخب نقطتين ثمينتين بعد أول جولتين، بات حلم التأهل إلى دور الـ32 أقرب من أي وقت مضى، إذ ستكون المواجهة الأخيرة أمام السعودية بمثابة نهائي مصغر يحدد مصير هذا الحلم التاريخي.

لكن بغض النظر عن نتيجة المباراة المقبلة، فإن الرأس الأخضر حققت بالفعل أكبر انتصار في تاريخها الكروي، بعدما انتقلت من دولة مجهولة كروياً بالنسبة للكثيرين إلى واحدة من أكثر القصص إلهاماً وإثارة في كأس العالم 2026، مؤكدة أن كرة القدم ما زالت قادرة على منح الأحلام الصغيرة فرصة لمقارعة الإمبراطوريات الكروية الكبرى.

وسيخوض الرأس الأخضر نهائياً مصغراً أمام السعودية في الجولة الثالثة لحسم بطاقة التأهل.