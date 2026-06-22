مدرب الأرجنتين: فترات التوقف لشرب المياه زادت من صعوبة المباريات

أكد مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أنه لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم، مشيراً إلى أن فترات التوقف لشرب المياه التي تم إدخالها حديثاً، زادت من صعوبة المباريات.



وقال سكالوني في مؤتمر صحفي مساء الأحد: "لا توجد مباريات سهلة، خاصة في دور المجموعات، والآن مع ظروف الحرارة وفترات التوقف لشرب المياه، بات اللعب يتوقف باستمرار".



واستحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فترات التوقف لشرب المياه للتخفيف من حدة الإجهاد البدني للاعبين، إذ يتعين على الحكم في كل شوط إيقاف اللعب لمدة ثلاث دقائق بعد مرور 22 دقيقة من اللعب، ويحوّل هذا النظام الشوطين فعلياً إلى نظام الأربعة أشواط، وهو نظام مألوف جداً لمواطني الولايات المتحدة في رياضات أخرى، مثل كرة السلة، وكرة القدم الأميركية.



وعلّق سكالوني على ذلك قائلاً: "في النهاية، يتم ذلك للحصول على مزيد من الوقت، لكنه يجزئ المباراة، تصبح أربعة أشواط، ثم في فترة الاستراحة بين الشوطين يكون لدينا ثلاث دقائق فقط للتحدث مع اللاعبين بين دخولهم وخروجهم مجدداً".



وتابع قائلاً: "يبدو من الغريب التكيف مع هذا، في النهاية، سيصبح الأمر معتاداً، تماماً مثل أي تحسين آخر، في الوقت الحالي، يبدو الأمر غير مألوف لأن التدفق متقطع للغاية".