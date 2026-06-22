رفض طلب منتخب مصر بالإقامة في سياتل قبل لقاء إيران

أكد مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن، أن الجهات الأمنية في الولايات المتحدة رفضت طلب بعثة المنتخب بالإقامة في مدينة سياتل عقب مواجهة نيوزيلندا، ضمن منافسات كأس العالم 2026، ليضطر المنتخب إلى العودة مجددًا إلى مدينة سبوكين استعدادًا لمواجهة إيران يوم 26 يونيو الجاري.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر منصة «إكس»، إن الجهاز الفني كان يفضل السفر مباشرة إلى سياتل بعد نهاية مباراة نيوزيلندا، بهدف تقليل إرهاق السفر والتنقلات على اللاعبين، ومنحهم فرصة أفضل للاستشفاء والاستعداد للمباراة المقبلة.

وأضاف أن قرار الجهات الأمنية حال دون تنفيذ هذه الخطة، مؤكدًا أن بعثة المنتخب ستعود إلى مدينة سبوكين وفق الترتيبات المعتمدة، قبل السفر مرة أخرى لخوض المباراة الثانية أمام المنتخب الإيراني.

ويأتي القرار في ظل معاناة العديد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 من كثرة التنقلات بين المدن والدول المستضيفة، وهو ما أثار انتقادات من عدد من المدربين واللاعبين خلال الجولة الأولى، بسبب تأثير السفر المتكرر على عمليات الاستشفاء والاستعداد البدني للمباريات.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته لمواجهة إيران، في لقاء يسعى خلاله لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.