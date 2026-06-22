موعد مباراة مصر وإيران.. وحسابات التأهل لدور الـ32 في كأس العالم

حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، ليضع قدمًا في دور الـ32 ويقترب من حسم بطاقة التأهل.

ورفع "الفراعنة" رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بعدما استهلوا مشوارهم بالتعادل مع بلجيكا 1-1، قبل تحقيق أول انتصار في البطولة على حساب نيوزيلندا.

ويضرب المنتخب المصري موعدًا مع إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في مواجهة تقام الساعة السابعة من صباح السبت المقبل بتوقيت الإمارات (السادسة بتوقيت مصر) على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بأفضلية واضحة، إذ يكفيه التعادل أمام إيران لضمان التأهل رسميًا إلى دور الـ32، بينما يتمسك المنتخب الإيراني بفرصته في تحقيق الفوز من أجل مواصلة مشواره في البطولة.