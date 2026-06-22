ماذا قال مدافع الأردن يزن العرب قبل مواجهة الجزائر بكأس العالم؟

أكد مدافع المنتخب الأردني يزن العرب، إنه وزملائه يدركون أهمية المباراة أمام المنتخب الجزائري، وأن لاعبي "النشامى" سيكونون على الموعد، حين يخوضون اللقاء المرتقب الساعة السابعة من صباح الثلاثاء (بتوقيت الإمارات) بأعلى درجات التركيز والمسؤولية.

وقال يزن العرب في تصريحات صحافية: "نتيجة المباراة الأولى أمام النمسا لا تعكس إطلاقاً المستوى الذي قدمه (النشامى)"، مؤكداً أن الفريق قدم أداءً جيداً وخلق العديد من الفرص، لكنه افتقد الحسم في لحظات مؤثرة.

وأضاف: "المنتخب لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه في البطولة، ولاعبي (النشامى) عازمون على تصحيح المسار والتمسك بفرصة المنافسة على التأهل"، مشدداً أن الروح الجماعية والإيمان بقدرات الفريق يمثلان أهم أسلحة (النشامى) قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الجزائري.

وأوضح: "اللاعبون متحمسون للمواجهة، وجاهزون بدنياً وفنياً، وسنقدم كل ما نملك، كما نعي تماماً نقاط قوة وضعف المنتخب الجزائري، وستعمل جاهدين على الخروج بنتيجة إيجابية".

يذكر أن مواجهة الثلاثاء، ستكون حاسمة لكلا منتخبا الأردن والجزائر في سباق التأهل للدور الـ 32، بعدما خسر كلاهما مباراتهما الافتتاحية في منافسات المجموعة الـ 10، وجاءت للجزائر أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني (0-3)، وللمنتخب الأردني أمام النمسا بنتيجة (1-3).

