3 مواجهات سابقة تشعل القمة العربية بين الأردن والجزائر.. وهذا موعد المباراة

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة مصيرية تجمع منتخبي الأردن والجزائر ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يبحث خلاله المنتخبان عن أول انتصار بعد خسارة كل منهما في الجولة الافتتاحية، للحفاظ على آمال التأهل إلى دور الـ32.

وتقام المباراة فجر الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب ليفاي، وتنطلق في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت الإمارات، السادسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والرابعة صباحًا بتوقيت الجزائر.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للطرفين، بعدما خسر منتخب الأردن أمام النمسا بنتيجة 3-1، فيما سقط منتخب الجزائر أمام الأرجنتين، ليصبح الفوز الخيار الأفضل لمواصلة المنافسة على بطاقة التأهل.

وتكشف المواجهات المباشرة عن تكافؤ واضح بين المنتخبين، إذ التقيا في 3 مباريات سابقة، حقق الأردن الفوز في مباراة، وفازت الجزائر في أخرى، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل، مع أفضلية تهديفية لمحاربي الصحراء بتسجيل 8 أهداف مقابل 3 للنشامى.

وتعد القمة العربية واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثانية، إذ قد تمنح الفائز دفعة قوية نحو الدور المقبل، بينما تزيد خسارة أي من المنتخبين من صعوبة مهمته قبل الجولة الأخيرة.