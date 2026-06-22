الدوري الإنجليزي يهنئ صلاح بفيديو خاص عقب قيادة الفراعنة للفوز على نيوزيلندا

حظي قائد منتخب مصر، محمد صلاح، بإشادة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما هنأه الحساب الرسمي لـ”البريميرليغ” على منصة إنستغرام، عقب مساهمته في قيادة منتخب بلاده إلى صدارة المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي مقطع فيديو يستعرض أبرز محطات صلاح الكروية، مصحوبًا بالأغنية المصرية الشهيرة “حلوة يا بلدي”، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير العربية، التي اعتبرتها تأكيدًا جديدًا على المكانة التي يحظى بها النجم المصري داخل أروقة المسابقة الإنجليزية، التي صنع فيها أحد أبرز فصول مسيرته.

وجاءت هذه الإشادة بعد الأداء اللافت الذي قدمه صلاح في فوز مصر على نيوزيلندا 3-1، إذ سجل هدفًا وصنع آخر، ليسهم في منح منتخب بلاده صدارة المجموعة والاقتراب من بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

هي للتاريخ يا صلاح 👑 pic.twitter.com/Tc3cupZhUm — Premier League Arabic (@PLinArabic) June 22, 2026

وقال صلاح في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” عقب المباراة: “لا أجد الكلمات المناسبة لوصف هذا الإنجاز، فهو نجاح كبير يُحسب لجميع اللاعبين دون استثناء”.

وأضاف: “لقد نجحنا في صناعة التاريخ اليوم، والجميع سيتذكر هذه المباراة طويلًا، وأعتقد أن هذا الأداء والنتيجة هما الأفضل في تاريخ الكرة المصرية في منافسات كأس العالم.”

ويواصل صلاح لعب دور محوري في مشوار المنتخب المصري خلال البطولة، بعدما قاد الفريق بأهدافه وتمريراته الحاسمة إلى تحقيق بداية قوية، عززت آماله في مواصلة التقدم نحو الدور الثاني من كأس العالم ٢٠٢٦.