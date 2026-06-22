حسام حسن: انتصارنا على نيوزيلندا بدأ من المدرجات قبل أرض الملعب

أعرب المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير المصرية في دعم اللاعبين خلال المباراة.

وقال حسام حسن عقب اللقاء: “هذا الانتصار يحمل شعوراً خاصاً، لأنه جاء بدعم جماهيرنا التي ساندتنا سواء من المدرجات أو من داخل مصر، حيث سهر الملايين لمتابعة المنتخب، شعرنا بالفعل وكأننا نلعب على أرضنا.”

وأضاف: “قبل المباراة تحدثت إلى اللاعبين وأكدت لهم أننا نمثل مصر ونلعب من أجل شعبها، الأجواء في كندا كانت استثنائية، والحضور الجماهيري المصري منح اللاعبين دفعة كبيرة، حتى بدا الأمر وكأننا نخوض المباراة في استاد القاهرة".

وأكد مدرب منتخب مصر أن المنتخب سيغلق سريعًا صفحة الفوز من أجل التركيز على الاستحقاقات المقبلة، وقال: “حققنا خطوة مهمة، لكنها لن تكون كافية إذا لم نواصل العمل بنفس التركيز والانضباط، ما زالت أمامنا مباريات صعبة، وهدفنا هو مواصلة المشوار وتحقيق ما يليق بطموحات الجماهير المصرية والعربية في كأس العالم.