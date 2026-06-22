عمر آل علي يدير أول حالة تبديل سادس استثنائي في كأس العالم 2026

شهدت مباراة مصر ونيوزيلندا، التي أدارها الحكم الدولي الإماراتي عمر آل علي، أول حالة تطبيق لبروتوكول التبديل الإضافي المرتبط بإصابات الرأس في النسخة الحالية من كأس العالم لكرة القدم 2026.

وجاءت الحالة خلال المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، وانتهت بفوز منتخب مصر على نظيره النيوزيلندي 3-1، محققاً أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وأجرى المنتخب المصري تغييراً سادساً استثنائياً في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، بعد تعرض البديل حسام عبدالمجيد لإصابة في الرأس، وذلك عقب استنفاد الفريق التغييرات الخمسة المسموح بها وفق لوائح البطولة.

وبموجب بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بإصابات الرأس والارتجاج الدماغي، يحق للفريق إجراء تبديل إضافي خارج عدد التغييرات المعتمد في حال الاشتباه بتعرض أحد اللاعبين لإصابة في الرأس، وذلك في إطار الإجراءات المعتمدة لحماية سلامة اللاعبين.

كما تنص اللوائح على منح الفريق المنافس الحق في الاستفادة من تبديل إضافي مماثل، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين من حيث عدد التغييرات المتاحة خلال المباراة.