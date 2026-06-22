السيسي يهنئ منتخب مصر بتحقيق أول انتصار في كأس العالم

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتخب بلاده لكرة القدم وجماهيره، عقب فوزه على منتخب نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في نتيجة منحت “الفراعنة” أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بالنهائيات.

وقال السيسي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، إن الفوز يمثل لحظة مميزة للكرة المصرية، مضيفاً: “أهنئ منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم، بأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار”.

وجاءت تهنئة الرئيس بعد الأداء اللافت الذي قدمه المنتخب المصري، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة، معززاً فرصه في بلوغ الدور التالي من البطولة.

وحظي الفوز باهتمام واسع داخل مصر، باعتباره إنجازاً تاريخياً للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، بعد أداء اتسم بالانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية أمام المنتخب النيوزيلندي