ريمونتادا تاريخية.. مصر تهزم نيوزيلندا وتحقق أول انتصار لها في كأس العالم

سجل المنتخب المصري صفحة جديدة في تاريخه بكأس العالم 2026 بعدما حقق أول انتصار له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته بالمونديال، إثر فوزه المثير على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت عودة قوية وقلباً كاملاً للنتيجة بعد التأخر بهدف مبكر، ليتصدر الفريق المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وخلفة بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكلاهما ونيوزيلندا برصيد نقطة واحدة.

وبدأت المواجهة بشكل صعب على المنتخب المصري بعدما استقبل هدفاً في الدقيقة 15 عن طريق فين سورمان، لينهي الشوط الأول متأخراً بهدف دون رد رغم محاولات متكررة من محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى زيكو، بينما تألق الحارس مصطفى شوبير في الحفاظ على بقاء الفارق عند هدف واحد.

وفي الشوط الثاني ظهرت شخصية مختلفة للفراعنة، حيث نجح مصطفى زيكو في إدراك التعادل برأسية قوية في الدقيقة 58 بعد عرضية متقنة من محمد هاني، قبل أن يواصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي حتى تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67 مستفيداً من تمريرة حاسمة من زيكو ليمنح منتخب بلاده التقدم لأول مرة في اللقاء.

واكتملت الريمونتادا المصرية في الدقيقة 82 عندما أرسل صلاح كرة عرضية من ركلة ركنية حولها محمود حسن تريزيجيه برأسه إلى الشباك، مؤكداً الفوز التاريخي بنتيجة 3-1. ولم يكن الانتصار مجرد ثلاث نقاط، بل لحظة تاريخية للكرة المصرية بعدما حقق المنتخب أول فوز له في كأس العالم، ليكتب الجيل الحالي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات البطولة العالمية ويمنح الجماهير المصرية واحدة من أبرز لياليها الكروية على الإطلاق.